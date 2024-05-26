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Рогов: ВС России продвигаются в районе Старомайорского при помощи мотоциклов

Рогов: ВС России шаг за шагом выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военные продвигаются в районе Старомайорского, используя мотоциклы.
Рогов: ВС России продвигаются в районе Старомайорского при помощи мотоциклов
  • globallookpress.com

Как он рассказал ТАСС, в районе Старомайорска и Урожайного у ВС России «не просто улучшение по переднему краю», а реальное «продвижение по населённым пунктам».

«Под нашим контролем сейчас высоты, которые находятся западнее этих населённых пунктов», — указал Рогов.

По его словам, бойцы ВС России активно применяют лёгкую технику в этом районе.

«Ребята для перемещения сейчас больше используют мотоциклы и квадроциклы, предоставленные волонтёрами. Эти два вида транспорта оказались максимально неуязвимыми по сравнению с ударами дронов-камикадзе, получается у наших парней уворачиваться и уходить, быстро перемещаться», — сказал собеседник.

Ранее Рогов заявил, что российские военные штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой и захватили пленных.

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