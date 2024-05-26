Число пострадавших при обстрелах Горловки военными ВСУ возросло до семи

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что число пострадавших при обстрелах города украинскими военными возросло до семи.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Семь мирных жителей Горловки получили ранения различной степени тяжести в результате украинской вооружённой агрессии 25 мая», — сказал глава города.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что два человека погибли, десять пострадали в результате обстрела посёлка Октябрьского со стороны ВС Украины.