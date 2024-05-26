Число пострадавших при обстрелах Горловки военными ВСУ возросло до семи
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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Семь мирных жителей Горловки получили ранения различной степени тяжести в результате украинской вооружённой агрессии 25 мая», — сказал глава города.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
25 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил, что два человека погибли, десять пострадали в результате обстрела посёлка Октябрьского со стороны ВС Украины.