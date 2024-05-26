Председатель американской фирмы MOSAIC Тони Шиена заявил, что хаос на Украине отталкивает иностранные частные военные компании (ЧВК) от контрактов с киевскими властями.

Как он рассказал в беседе с РИА Новости, информация, которая поступает с полей, «часто указывают на хаос и сложные условия», а это оказывает негативное влияние на иностранных подрядчиков и их желание работать с Украиной, по сравнению с ранними этапами конфликта.

Шиена подчеркнул, что иностранные ЧВК разочарованы описанием тяжёлых условий и операционными сложностями при возможной работе с киевскими властями.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что финал для иностранных наёмников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным.