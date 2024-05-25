Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военнослужащему Александру Ананьеву, который попал в плен и попросил не включать его в списки на обмен и дать ему возможность стать гражданином России.

Об этом он сообщил в Telegram.

Алаудинов рассказал, что когда Ананьев попал в плен, то попросил, чтобы Россия не включала его в обменный фонд, не обменивала и дала ему возможность стать российским гражданином.

По словам командира спецназа «Ахмат», военнослужащий обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил гражданство.

«Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву», — заявил Алаудинов.

В начале апреля он сообщил, что некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство.