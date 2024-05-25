Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов вручил российский паспорт украинцу Ананьеву
- РИА Новости
Об этом он сообщил в Telegram.
Алаудинов рассказал, что когда Ананьев попал в плен, то попросил, чтобы Россия не включала его в обменный фонд, не обменивала и дала ему возможность стать российским гражданином.
По словам командира спецназа «Ахмат», военнослужащий обратился к президенту России Владимиру Путину и попросил гражданство.
«Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву», — заявил Алаудинов.
В начале апреля он сообщил, что некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство.