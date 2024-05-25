Гладков: украинские дроны дважды за утро атаковали Шебекино, никто не пострадал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны ВСУ дважды за утро 25 мая атаковали город Шебекино.

Об этом он сообщил в Telegram.

«ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БПЛА», — написал Гладков.

Никто не пострадал.

В результате происшествия пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия.

Из-за второй атаки там же частично повреждено оборудование.

Ранее Гладков заявил, что пожар произошёл на сельхозпредприятии региона в результате атаки украинского беспилотника.