Гладков: украинские дроны дважды за утро атаковали Шебекино, никто не пострадал
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Об этом он сообщил в Telegram.
«ВСУ дважды этим утром атаковали город Шебекино с помощью БПЛА», — написал Гладков.
Никто не пострадал.
В результате происшествия пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия.
Из-за второй атаки там же частично повреждено оборудование.
Ранее Гладков заявил, что пожар произошёл на сельхозпредприятии региона в результате атаки украинского беспилотника.