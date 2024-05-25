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Пожар произошёл на сельхозпредприятии Белгородской области из-за атаки БПЛА

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл на сельхозпредприятии региона в результате атаки украинского беспилотника.
Пожар произошёл на сельхозпредприятии Белгородской области из-за атаки БПЛА
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram, село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА.

«Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание», — добавил он.

При этом Гладков подчеркнул, что пожарным удалось оперативно ликвидировать очаг возгорания.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли село Коровяковка в регионе.

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