Пожар произошёл на сельхозпредприятии Белгородской области из-за атаки БПЛА
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram, село Ясные Зори Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА.
«Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждена кровля здания сельхозпредприятия. Внутри помещения произошло возгорание», — добавил он.
При этом Гладков подчеркнул, что пожарным удалось оперативно ликвидировать очаг возгорания.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ обстреляли село Коровяковка в регионе.