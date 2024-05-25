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Украинцы отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию

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Журналист Виталий Глагола в Telegram рассказал, что двое украинцев в Закарпатье отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию.
Украинцы отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
  • © Державна прикордонна служба України

По его словам, двое мужчин не отреагировали на предупредительные выстрелы сотрудника пограничной службы, а потом отобрали у военного пистолет «Форт 12Р».

Отмечается, что пять раз они смогли выстрелить в сторону силовика, но не попали, утверждает Глагола. К моменту прибытия подмоги украинцев уже не было.

Ранее СМИ писали, что с начала СВО около 11 тыс. украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.

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