Украинцы отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
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По его словам, двое мужчин не отреагировали на предупредительные выстрелы сотрудника пограничной службы, а потом отобрали у военного пистолет «Форт 12Р».
Отмечается, что пять раз они смогли выстрелить в сторону силовика, но не попали, утверждает Глагола. К моменту прибытия подмоги украинцев уже не было.
Ранее СМИ писали, что с начала СВО около 11 тыс. украинских мужчин нелегально пересекли границу с Румынией.