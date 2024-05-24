Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций под Харьковом.

«Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией, создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам», — цитирует её «СТРАНА.ua».

Безуглая подчеркнула, что генералы не разместили на этом участке военных вообще, а минирование территории было минимальным.

По данным Минобороны России, недельные потери ВСУ в Харьковской области составили до 1840 человек.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отмечал, что украинские военные при отходе уничтожают мосты в Харьковской области.