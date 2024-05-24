Депутат Безуглая обвинила главкома ВСУ в отсутствии фортификаций на Харьковщине
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«Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией, создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам», — цитирует её «СТРАНА.ua».
Безуглая подчеркнула, что генералы не разместили на этом участке военных вообще, а минирование территории было минимальным.
По данным Минобороны России, недельные потери ВСУ в Харьковской области составили до 1840 человек.
Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отмечал, что украинские военные при отходе уничтожают мосты в Харьковской области.