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Депутат Безуглая обвинила главкома ВСУ в отсутствии фортификаций на Харьковщине

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций под Харьковом.
Депутат Безуглая обвинила главкома ВСУ в отсутствии фортификаций на Харьковщине
  • Gettyimages.ru

«Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией, создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам», — цитирует её «СТРАНА.ua».

Безуглая подчеркнула, что генералы не разместили на этом участке военных вообще, а минирование территории было минимальным.

По данным Минобороны России, недельные потери ВСУ в Харьковской области составили до 1840 человек.

Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев отмечал, что украинские военные при отходе уничтожают мосты в Харьковской области.

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