Очередной украинский беспилотник сбит в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ в Белгородской области.

«Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями.