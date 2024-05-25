Очередной украинский беспилотник сбит в Белгородской области
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«Около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями.