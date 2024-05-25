Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в Белгородской области.

РИА Новости

«Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями.