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Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области

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В Минобороны России заявили, что силы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник в Белгородской области.
Ещё один украинский беспилотник сбит в Белгородской области
  • РИА Новости

«Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Курской и Белгородской областями.

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