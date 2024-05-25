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Мирный житель пострадал при ночном обстреле ВСУ Донецка

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что мирный житель пострадал при ночном обстреле украинскими войсками Куйбышевского района города.
Мирный житель пострадал при ночном обстреле ВСУ Донецка
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения», — сообщил глава города.

Кулемзин добавил, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами.

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