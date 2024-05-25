Мирный житель пострадал при ночном обстреле ВСУ Донецка
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Во время варварского обстрела по улице Порт-Артурной получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени мужчина 1992 года рождения», — сообщил глава города.
Кулемзин добавил, что пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами.