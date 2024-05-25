Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта.

Как он рассказал РИА Новости, желающих умирать за режим Владимира Зеленского становится всё меньше.

По его словам, насильно мобилизованные украинцы видят, каковы истинные потери ВСУ на фронте, и знают о запредельном уровне коррупции в рядах киевской власти.

«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», — сказал Рогов.

Он отметил, что перед российской стороной стоит задача дать понять насильно мобилизованным украинцам, что сдача в плен для них — единственный шанс спастись. При этом уже сейчас надо иметь механизмы перехода, фильтрации и интеграции украинских военнопленных.

Ранее попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.