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Рогов: усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта.
Рогов: усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта
  • Gettyimages.ru

Как он рассказал РИА Новости, желающих умирать за режим Владимира Зеленского становится всё меньше.

По его словам, насильно мобилизованные украинцы видят, каковы истинные потери ВСУ на фронте, и знают о запредельном уровне коррупции в рядах киевской власти.

«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», — сказал Рогов.

Он отметил, что перед российской стороной стоит задача дать понять насильно мобилизованным украинцам, что сдача в плен для них — единственный шанс спастись. При этом уже сейчас надо иметь механизмы перехода, фильтрации и интеграции украинских военнопленных.

Ранее попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.

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