Рогов: усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта
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Как он рассказал РИА Новости, желающих умирать за режим Владимира Зеленского становится всё меньше.
По его словам, насильно мобилизованные украинцы видят, каковы истинные потери ВСУ на фронте, и знают о запредельном уровне коррупции в рядах киевской власти.
«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», — сказал Рогов.
Он отметил, что перед российской стороной стоит задача дать понять насильно мобилизованным украинцам, что сдача в плен для них — единственный шанс спастись. При этом уже сейчас надо иметь механизмы перехода, фильтрации и интеграции украинских военнопленных.
Ранее попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.