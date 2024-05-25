Полянский: Россия считает бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине
- AFP
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Он обратил внимание, что российская сторона неоднократно высказывалась об этой «псевдомирной конференции» и заявляла, что двигаться в этом направлении совершенно бессмысленно.
Полянский в беседе с РИА Новости отметил, что в по-настоящему мирной конференции должны участвовать Россия и Украина и она должна затрагивать не только те аспекты, которые хочет обсудить киевский режим, но и коренные причины украинского кризиса.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуваловом» предстоящий саммит по Украине в Швейцарии.