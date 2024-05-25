Полянский: Россия считает бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине

Международная конференция в Швейцарии лишена перспектив из-за того, что Россия в ней не участвует, а её позиция по конфликту на Украине не учитывается. Такого мнения, по словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, придерживаются в Москве.

Он обратил внимание, что российская сторона неоднократно высказывалась об этой «псевдомирной конференции» и заявляла, что двигаться в этом направлении совершенно бессмысленно.

Полянский в беседе с РИА Новости отметил, что в по-настоящему мирной конференции должны участвовать Россия и Украина и она должна затрагивать не только те аспекты, которые хочет обсудить киевский режим, но и коренные причины украинского кризиса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуваловом» предстоящий саммит по Украине в Швейцарии.