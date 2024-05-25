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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура порта

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Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что во временно подконтрольной ВСУ части Херсонской области была повреждена припортовая инфраструктура.
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура порта
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

Вместе с этим не приводится каких-либо деталей и расположение повреждённых объектов не уточняется.

Ранее сообщалось, что взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима.

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