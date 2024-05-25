В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура порта

Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что во временно подконтрольной ВСУ части Херсонской области была повреждена припортовая инфраструктура.

Об этом пишет ТАСС.

Вместе с этим не приводится каких-либо деталей и расположение повреждённых объектов не уточняется.

Ранее сообщалось, что взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима.