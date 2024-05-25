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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне

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Взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Какие-либо подробности в сообщении не приводятся. Известно, что ранее на всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога.

Ранее поступила информация о взрывах, которые прогремели в городе Харькове на северо-востоке Украины.

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