Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне
Взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем киевского режима. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
Какие-либо подробности в сообщении не приводятся. Известно, что ранее на всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога.
Ранее поступила информация о взрывах, которые прогремели в городе Харькове на северо-востоке Украины.
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