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Рогов: на Днепрогэсе открыты шандоры, шлюзы остаются закрытыми

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Шлюзы на Днепрогэсе по-прежнему закрыты, открыты шандорные затворки. Такой информацией поделился председатель комиссии по делам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 24 мая, заявил, что Вооружённые силы Украины открыли на Днепрогэсе все шлюзы. Рогов решил внести ясность в эту ситуацию.

«Шлюзы на Днепрогэсе по-прежнему закрыты», — написал он в личном Telegram-канале, добавив, что их могли перепутать с шандорными затворками на гребне Днепрогэса.

Ранее на Запорожской АЭС (ЗАЭС) заявили, что риски для станции от сброса воды на Днепрогэсе не прогнозируются.

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