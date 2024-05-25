Рогов: на Днепрогэсе открыты шандоры, шлюзы остаются закрытыми
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 24 мая, заявил, что Вооружённые силы Украины открыли на Днепрогэсе все шлюзы. Рогов решил внести ясность в эту ситуацию.
«Шлюзы на Днепрогэсе по-прежнему закрыты», — написал он в личном Telegram-канале, добавив, что их могли перепутать с шандорными затворками на гребне Днепрогэса.
Ранее на Запорожской АЭС (ЗАЭС) заявили, что риски для станции от сброса воды на Днепрогэсе не прогнозируются.