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Сальдо сообщил, что ВСУ открыли все шлюзы на Днепрогэсе

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ открыли все шлюзы на плотине Днепрогэса, идёт сброс воды, острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления.
Сальдо сообщил, что ВСУ открыли все шлюзы на Днепрогэсе
  • © Запорожский городской совет

«По нашей информации, противник открыл все шлюзы на плотине Днепрогэса. Происходит массовый сброс воды, которая будет пребывать в течение нескольких дней», — написал он в Telegram.

Сальдо уточнил, что острова в дельте Днепра находятся в вероятной зоне подтопления.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что итоговая сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинской армией колоссальна и не определена полностью.

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