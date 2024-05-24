Пашинян не приехал на заседание Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабад.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Армению представлял постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах СНГ, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян. Совет глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов. Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Туркменистан.