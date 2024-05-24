RT в Telegram
Подпишись

Пашинян не приехал на заседание Совета глав правительств СНГ

Короткая ссылка
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на заседание Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабад.
Пашинян не приехал на заседание Совета глав правительств СНГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Армению представлял постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах СНГ, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Туркменистан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить