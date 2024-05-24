Мишустин прибыл в Туркменистан на заседание Совета глав правительств СНГ
- РИА Новости
Совет глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
Заседание состоится 24 мая в Ашхабаде и пройдёт под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году.
В рамках встречи планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.
По итогам заседания будет подписан ряд многосторонних документов.