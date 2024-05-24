Мишустин прибыл в Туркменистан на заседание Совета глав правительств СНГ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Туркменистан, где планируется его участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств (СГП) координирует сотрудничество органов исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.

Заседание состоится 24 мая в Ашхабаде и пройдёт под эгидой российского председательства в Содружестве в 2024 году.

В рамках встречи планируется рассмотреть вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках СНГ, включая расширение сотрудничества в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и других областях, представляющих взаимный интерес.

По итогам заседания будет подписан ряд многосторонних документов.