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Главком ВСУ назвал сложной обстановку в районе Кисловки на Купянском направлении

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию в районе села Кисловка в Харьковской области из-за наступления российских военных.

«На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве... Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол», — написал он в своём Telegram-канале. 

Интенсивные бои идут у Часова Яра, добавил Сырский. При этом он отметил, что на других направлениях тоже неспокойно.

Ранее Генштаб ВСУ заявил, что Покровское направление является самым напряжённым на всей линии фронта.

Также сообщалось, что российские артиллеристы-десантники нанесли удар по укрепрайонам украинских вооружённых сил в Часовом Яре. 

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