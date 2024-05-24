Глава ФСБ: англосаксы пытаются любым путём закрепиться в Центральной Азии

Англосаксы пытаются любым путём закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион, это делается в том числе методом давления на руководство стран СНГ.

Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Мы видим настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион», — сказал глава спецслужбы на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке.

Этим объясняется и постоянная ротация боевиков в сирийско-иракской и афгано-пакистанской зонах, отметил Бортников.

«Сюда можно отнести и навязывание различных форматов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также политическое и экономическое давление на руководство государств СНГ», — продолжил глава ФСБ.

Бортников также сообщил, что при содействии Североатлантического альянса продолжается массовая переброска наёмников и террористов на Украину.