Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией

Пограничная служба Азербайджана взяла под контроль территорию четырёх сёл в Газахском районе у границы с Арменией, в которой пограничники также взяли на себя охрану сёл Беркабер, Воскепар и Баганис в Тавушской области.

Об этом сообщила служба вице-премьера республики Шахина Мустафаева, который возглавляет комиссию по делимитации госграницы с Арменией.

«Сегодня территория сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы Газахского района взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики», — сообщил Мустафаев, слова которого приводит ТАСС.

Как пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на правительство, в результате делимитационных работ была определена линия границы с Арменией протяжённостью 12,7 км, «что обеспечило возвращение Азербайджану территорий четырёх сёл».

Ранее в армянском СНБ сообщили, что Ереван и Баку доверяют охрану пограничникам на участке границы в Тавуше.