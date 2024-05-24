Пограничники Азербайджана взяли под контроль четыре села на границе с Арменией
- Legion-Media
Об этом сообщила служба вице-премьера республики Шахина Мустафаева, который возглавляет комиссию по делимитации госграницы с Арменией.
«Сегодня территория сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы Газахского района взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики», — сообщил Мустафаев, слова которого приводит ТАСС.
Как пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на правительство, в результате делимитационных работ была определена линия границы с Арменией протяжённостью 12,7 км, «что обеспечило возвращение Азербайджану территорий четырёх сёл».
Ранее в армянском СНБ сообщили, что Ереван и Баку доверяют охрану пограничникам на участке границы в Тавуше.