Ереван и Баку отводят войска с участка границы в Тавуше и доверяют охрану пограничникам.

Об этом говорится в заявлении СНБ Армении.

По данным ведомства, погранвойска СНБ Армении официально берут на себя охрану границы у сел Беркабер (1,9 км), Воскепар и Баганис (4,9 км) в Тавушской области.

Отмечается, что охрана участка госграницы у посёлка Киранц (5,8 км) до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме.

«По той же логике с 24 мая текущего года охрану противоположных участков границы Азербайджанской Республики будут осуществлять подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян назвал делимитацию границы с Баку гарантией безопасности для Еревана.

Также поступала информация, что полиция Армении приступила к задержаниям активистов в селе Киранц, где проводятся работы по делимитации.