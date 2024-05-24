РИА Новости: ВСУ стали маскировать бомбы под пачки из-под кофе и сахара

ВСУ стали маскировать самодельные бомбы под пачки из-под кофе, сахара, шоколада.

Об этом рассказал командир роты ВС России с позывным Пират, передаёт РИА Новости.

«Делают не просто так. У нас есть бегунки — люди, которые добегают на передовые позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали всё содержимое рюкзака на землю», — сказал военный.

Затем, по его словам, в этой груде начали находить замаскированную взрывчатку.

«Поэтому теперь передаём всё только в упакованных мешках», — отметил Пират.

Ранее сообщалось, что ВСУ при отступлении из Харьковской области минируют дома мирных жителей.