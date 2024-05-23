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Лукашенко назначил нового начальника Генштаба

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на пост начальника Генштаба — первого замминистра обороны республики Павла Муравейко.
Лукашенко назначил нового начальника Генштаба
  • РИА Новости

Лукашенко отметил, что начальник Генерального штаба имеет определённую самостоятельность, занимается планированием и реализацией военных мероприятий. 

«Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба», — добавил белорусский лидер, сообщает БЕЛТА

По его словам, важно, чтобы министр обороны и начальник Генштаба сработались. 

До назначения Муравейко занимал пост первого заместителя госсекретаря Совбеза республики. 

Ранее Лукашенко заявил, что страны Запада пытаются навязать Белоруссии войну диверсионных групп.

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