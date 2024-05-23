В правящей партии Армении заявили о возможной экспроприации собственности церкви
- РИА Новости
Его слова передаёт ТАСС.
Ованнисян отметил, что Армянская апостольская церковь имеет особый статус, однако из-за «демократических и налоговых изменений» в стране финансовые средства должны «выйти из тени».
«У церкви есть ряд привилегий, есть территории, которые не используются. Они могут быть полезны государству, использоваться для различных нужд», — сказал представитель партии.
Ранее на фоне протестов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», лидером которого является председатель Тавушской епархии архиепископ Баграт, премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что церковь может быть «агентом влияния».
Между тем спикер парламента Армении Ален Симонян предложил обсудить вопрос обложения церкви налогом.