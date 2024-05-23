RT в Telegram
Подпишись

В правящей партии Армении заявили о возможной экспроприации собственности церкви

Короткая ссылка
Армянские власти могут рассмотреть возможность изъятия собственности Армянской апостольской церкви для нужд государства. Об этом в парламенте страны рассказал секретарь фракции партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян.
В правящей партии Армении заявили о возможной экспроприации собственности церкви
  • РИА Новости

Его слова передаёт ТАСС. 

Ованнисян отметил, что Армянская апостольская церковь имеет особый статус, однако из-за «демократических и налоговых изменений» в стране финансовые средства должны «выйти из тени».

«У церкви есть ряд привилегий, есть территории, которые не используются. Они могут быть полезны государству, использоваться для различных нужд», — сказал представитель партии. 

Ранее на фоне протестов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», лидером которого является председатель Тавушской епархии архиепископ Баграт, премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что церковь может быть «агентом влияния».

Между тем спикер парламента Армении Ален Симонян предложил обсудить вопрос обложения церкви налогом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить