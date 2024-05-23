В правящей партии Армении заявили о возможной экспроприации собственности церкви

Армянские власти могут рассмотреть возможность изъятия собственности Армянской апостольской церкви для нужд государства. Об этом в парламенте страны рассказал секретарь фракции партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

Его слова передаёт ТАСС.

Ованнисян отметил, что Армянская апостольская церковь имеет особый статус, однако из-за «демократических и налоговых изменений» в стране финансовые средства должны «выйти из тени».

«У церкви есть ряд привилегий, есть территории, которые не используются. Они могут быть полезны государству, использоваться для различных нужд», — сказал представитель партии.

Ранее на фоне протестов оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», лидером которого является председатель Тавушской епархии архиепископ Баграт, премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что церковь может быть «агентом влияния».

Между тем спикер парламента Армении Ален Симонян предложил обсудить вопрос обложения церкви налогом.