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Женщина погибла в Белгородской области из-за падения дрона на частный дом

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Женщина погибла в Белгородской области после того, как на её дом упал украинский беспилотник. Взрывом был разрушен второй этаж дома, тело погибшей нашли под завалами.

Инцидент произошёл в Яковлевском городском округе. Там сработала система ПВО, над селом Красный Восток был сбит украинский беспилотник.

«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Обломками от беспилотника также посечены частные дома поблизости.

Министерство обороны также заявило, что киевский режим минувшей ночью попытался нанести удары по Белгородской области из РСЗО Vampire и «Ольха», силы ПВО России уничтожили над регионом 35 реактивных снарядов.

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