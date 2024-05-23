Женщина погибла в Белгородской области из-за падения дрона на частный дом
Инцидент произошёл в Яковлевском городском округе. Там сработала система ПВО, над селом Красный Восток был сбит украинский беспилотник.
«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Обломками от беспилотника также посечены частные дома поблизости.
Министерство обороны также заявило, что киевский режим минувшей ночью попытался нанести удары по Белгородской области из РСЗО Vampire и «Ольха», силы ПВО России уничтожили над регионом 35 реактивных снарядов.