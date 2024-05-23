Кадыров: в зону СВО из Чечни направлено порядка 43,5 тысячи бойцов

Из Чечни с начала спецоперации в зону боевых действий было направлено около 43,5 тыс. бойцов, в том числе 18 тыс. добровольцев.

Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Предварительно, все они прошли подготовку в РУС. Отправляются к месту назначения, имея полную экипировку», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Кадыров, говоря о специальной военной операции, заявил, что останавливаться на территориях Донбасса нельзя, иначе этот конфликт будет тлеть годами.

В апреле Кадыров сообщил, что 3 тыс. экс-бойцов и один из командиров бывшего ЧВК «Вагнер» с позывным Ратибор вступит в спецназ «Ахмат».