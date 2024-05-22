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Бардаш заявил, что максимально раскрывал украинцам глаза на ситуацию в стране

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Музыкальный продюсер Юрий Бардаш, которому СБУ заочно предъявила обвинения по четырём статьям уголовного кодекса, заявил RT, что максимально раскрывал украинцам глаза на происходящее в стране.
Бардаш заявил, что максимально раскрывал украинцам глаза на ситуацию в стране
  • AP

«Думаю, что каждый на моём месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит. Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — сказал он.

Бардаш заявил, что «почувствовал, что ему надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми».

«Считаю, что в этом долг любого человека, оказавшегося в такой ситуации и понявшего, что происходит. Этим я и занимаюсь два года», — отметил он.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.

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