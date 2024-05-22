Бардаш заявил, что максимально раскрывал украинцам глаза на ситуацию в стране
- AP
«Думаю, что каждый на моём месте делал бы то же самое: максимально рассказывал правду людям, украинцам, раскрывал глаза на то, что происходит. Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — сказал он.
Бардаш заявил, что «почувствовал, что ему надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми».
«Считаю, что в этом долг любого человека, оказавшегося в такой ситуации и понявшего, что происходит. Этим я и занимаюсь два года», — отметил он.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.