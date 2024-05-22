Пашинян обвинил «две страны ОДКБ» в участии в «подготовке войны против Армении»

Армянский премьер Никол Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что две страны из ОДКБ в 2020-м году «принимали участие в подготовке войны против Армении».

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», — сказал Пашинян, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Пашиняна, эти две страны «создали имитацию помощи Армении».

В октябре 2023 года Никол Пашинян подписал на встрече в Гранаде декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Армения самостоятельно признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.