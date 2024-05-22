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Sun признала, что ВС России уничтожили секретные тренировочные базы ВСУ

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Российские войска уничтожили некоторые секретные базы на Украине, где иностранные наёмники обучали украинских военных, сообщила газета The Sun.
Sun признала, что ВС России уничтожили секретные тренировочные базы ВСУ
  • РИА Новости

Журналист издания пообщался с британским наёмником Дэном Ридли, который работает с украинскими вооружёнными силами с начала СВО.

Как утверждается, «на секретной передовой базе» британские и американские специалисты «подготовили 14 000 солдат» ВСУ.

«Были, конечно, и другие базы, но они были уничтожены российскими ракетами», — пишет таблоид.

Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что среди всех стран Запада больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши.

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