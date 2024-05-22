Sun признала, что ВС России уничтожили секретные тренировочные базы ВСУ
- РИА Новости
Журналист издания пообщался с британским наёмником Дэном Ридли, который работает с украинскими вооружёнными силами с начала СВО.
Как утверждается, «на секретной передовой базе» британские и американские специалисты «подготовили 14 000 солдат» ВСУ.
«Были, конечно, и другие базы, но они были уничтожены российскими ракетами», — пишет таблоид.
Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что среди всех стран Запада больше всего наёмников прибыло на Украину из Польши.