Жители Енакиева рассказали, как изменилась их жизнь после шефства Ленобласти

Жители Енакиева (ДНР) рассказали RT, как изменилась их жизнь с тех пор, как над городом взяла шефство администрация Гатчины Ленинградской области. Жители благодарят причастных за ремонт дорог, строительство соцобъектов и безвозмездное оказание необходимой медпомощи.

В Гатчинской клинической больнице сообщили RT, что жители подшефного города всё чаще стали ездить в Ленинградскую область на операции. В одной из поездок туда главврач Гатчинской клинической больницы Ростислав Павлов увидел, что медпомощь жители города получают только на уровне одного фельдшерского пункта.

Серьёзные, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья операции в таких условиях провести невозможно. Он пригласил енакиевцев на лечение по квоте. Теперь врачи бесплатно оказывают им медпомощь при помощи современного высокотехнологичного оборудования. На днях своих земляков в клинике навестил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Первые пациенты приехали в Гатчину из подшефного города в ДНР полгода назад. Всего помощь от гатчинских врачей получили уже четыре человека, но в ближайших планах операции проведут ещё как минимум десяти енакиевцам.

«Я очень благодарна врачам из Ленинградской области, что избавили меня от болей. Мучилась четыре года с ногами. Лечение в Донецке мне четыре года назад предлагали очень дорогое — около полумиллиона рублей. Я не могла себе позволить этого. А когда врачи приехали к нам из Гатчинской больницы, пригласили по квоте на операцию, я сразу собралась. На дорогу денег ушло не так много, зато медики избавили меня от болей», — благодарит медиков Ленобласти жительница Енакиева Антонина Зеленцова.

Она отметила, что после операции врачи продолжают держать связь с пациентами, звонят и узнают об их здоровье.

По словам женщины, жить в родном городе ей теперь стало комфортнее и спокойнее.

«Вы не представляете, как мы благодарны всем за то, что вы делаете для нас, что не оставили нас одних в это тяжёлое время», — добавила она.

В июне 2022 года власти Ленобласти сообщили, что направят в город Енакиево Донецкой Народной Республики учителей для оказания помощи в подготовке к 1 сентября.