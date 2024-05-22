МИД Белоруссии назвал страны, пытающиеся возглавить антибелорусскую повестку
- РИА Новости
Об этом сказано в заявлении МИД Белоруссии.
Белорусские дипломаты отметили, что указанные страны выбрали политику разрушения дружественных связей между народами государств. Новые ограничения и распространение дезинформации о ситуации в Белоруссии не поддаются объяснению, отметили в дипведомстве.
Также в МИД заявили, что политика санкций, проводимая Европейским союзом в отношении Белоруссии, является бесперспективной.