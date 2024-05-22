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МИД Белоруссии назвал страны, пытающиеся возглавить антибелорусскую повестку

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Польша, Чехия и прибалтийские государства пытаются возглавить антибелорусскую повестку.
МИД Белоруссии назвал страны, пытающиеся возглавить антибелорусскую повестку
  • РИА Новости

Об этом сказано в заявлении МИД Белоруссии.

Белорусские дипломаты отметили, что указанные страны выбрали политику разрушения дружественных связей между народами государств. Новые ограничения и распространение дезинформации о ситуации в Белоруссии не поддаются объяснению, отметили в дипведомстве.

Также в МИД заявили, что политика санкций, проводимая Европейским союзом в отношении Белоруссии, является бесперспективной.

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