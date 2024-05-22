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Подполье: жители Каменки-Днепровской жалуются на отравление после ударов ВСУ

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После удара украинских войск по городу Каменка-Днепровская Запорожской области жители начали обращаться в больницы с симптомами отравления, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.
Подполье: жители Каменки-Днепровской жалуются на отравление после ударов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Лебедев рассказал, что в 05:00 утра в частный сектор города Каменка-Днепровская, которая находится через Днепр напротив Никополя, ВСУ был нанесён удар снарядами производства США.

Местные жители сообщили, что было очень много ядовитого дыма и люди начали обращаться в больницу с признаками тяжёлого дыхания и рвоты, добавил он.

13 мая сообщалось, что ВС Украины применяли против гражданского населения в селе Семёновка Ясиноватского района ДНР боевые отравляющие вещества.

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