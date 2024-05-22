RT в Telegram
Подпишись

Львова-Белова: шесть детей воссоединятся с родственниками на Украине

Короткая ссылка
Шесть мальчиков в возрасте от шести до 17 лет смогут воссоединиться со своим родственниками, которые проживают на Украине.
Львова-Белова: шесть детей воссоединятся с родственниками на Украине
  • РИА Новости

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, воссоединение производится по поручению президента и посреднической миссии Государства Катар.

«Это группа из шести мальчиков от шести до 17 лет, в том числе два брата, все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой, на Украину», — заявила Львова-Белова.

В конце апреля омбудсмен рассказала RT Arabic о переговорах с Украиной по поводу воссоединения детей с семьями. В результате 29 детей вернулись на Украину, а 19 — в Россию.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить