Львова-Белова: шесть детей воссоединятся с родственниками на Украине

Шесть мальчиков в возрасте от шести до 17 лет смогут воссоединиться со своим родственниками, которые проживают на Украине.

Как сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова, воссоединение производится по поручению президента и посреднической миссии Государства Катар.

«Это группа из шести мальчиков от шести до 17 лет, в том числе два брата, все они жили в России с родственниками и в ближайшее время вернутся домой, на Украину», — заявила Львова-Белова.

В конце апреля омбудсмен рассказала RT Arabic о переговорах с Украиной по поводу воссоединения детей с семьями. В результате 29 детей вернулись на Украину, а 19 — в Россию.

Подробнее — в материале RT.