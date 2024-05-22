TNI: ЗРК С-500 сможет уничтожить самое сложное западное вооружение
- РИА Новости
В публикации издания говорится, что система С-500 «Прометей» предназначена для поражения не только самолётов пятого поколения, но и низкоорбитальных спутников.
Как подчёркивают журналисты, если Россия добавит вооружение в арсенал, это может изменить ход конфликта на Украине и обеспечить российской стороне заметное преимущество.
В марте сообщалось, что системы С-500 «Прометей» успешно прошли испытания и подтвердили готовность отражать атаки всех средств воздушно-космического нападения США.