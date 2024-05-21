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Defense News: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе

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Чиновники из западных стран в последнее время были вынуждены признать, что российская армия восстанавливается куда быстрее, чем они ожидали.
Defense News: российская армия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Defense News.

По данным портала, ранее комментарии европейских и американских чиновников постоянно менялись в отношении темы восстановления российской армии. Если до апреля постоянно шла речь о потерях России, то к настоящему моменту «тон изменился».

Уточняется, что чиновники начали признавать, что Россия восстанавливается быстрее, чем ожидали на Западе.

«У них дела идут лучше, чем мы думали», — сказал Defense News высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности.

Подчёркивается, что, если российская сторона продолжит восстанавливать свои силы быстрее, чем ожидалось, это «может стать долгосрочной и, возможно, более дорогостоящей проблемой для НАТО».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием.

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