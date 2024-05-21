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Политсовет «Грузинской мечты»: чиновники из США говорят с Тбилиси языком шантажа

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Чиновники из США ведут диалог с представителями Грузии языком шантажа.
Политсовет «Грузинской мечты»: чиновники из США говорят с Тбилиси языком шантажа
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта», пишет РИА Новости.

По словам представителей политсовета, улучшение грузино-американских отношений требует проявления уважения к Тбилиси.

«Некоторые американские политики и чиновники продолжают совершать ошибку за ошибкой и использовать язык шантажа в общении с Грузией», — отметили в партии.

Ранее появилась информация о том, что Вашингтон может предоставить Грузии крупный пакет военной и экономической помощи, если Тбилиси откажется от антизападной риторики.

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