Политсовет «Грузинской мечты»: чиновники из США говорят с Тбилиси языком шантажа
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Об этом говорится в заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта», пишет РИА Новости.
По словам представителей политсовета, улучшение грузино-американских отношений требует проявления уважения к Тбилиси.
«Некоторые американские политики и чиновники продолжают совершать ошибку за ошибкой и использовать язык шантажа в общении с Грузией», — отметили в партии.
Ранее появилась информация о том, что Вашингтон может предоставить Грузии крупный пакет военной и экономической помощи, если Тбилиси откажется от антизападной риторики.