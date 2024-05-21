Ганчев: ВС России успешно наступают в районе Липцев в Харьковской области

ВС России успешно наступают в районе Липцев Харьковской области, заявил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Липцы. Уже есть определённые успехи. Основные высоты, которые позволяют контролировать часть дорог, по которым ведут снабжение украинских вооружённых формирований и подтяжку их резервов, наши бойцы тоже уже могут контролировать», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Ганчева, ВС России контролируют около 40% Волчанска.

19 мая «Военная хроника» сообщила, что появляются первые свидетельства прибытия подкреплений ВСУ в Волчанск.