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Минобороны: ВСУ использовали Плетеневку для обстрелов Белгорода и Шебекина

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Украинские войска использовали посёлок Плетеневка в Харьковской области, чтобы наносить удары по Белгороду и Шебекину, сообщает Министерство обороны России. Сейчас этот населённый пункт освобождён.
Минобороны: ВСУ использовали Плетеневку для обстрелов Белгорода и Шебекина
  • РИА Новости

«С началом специальной военной операции с окраин данного населённого пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населённые пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие», — сказано в сообщении министерства.

Как отмечали военные, почти в каждом жилом доме Плетеневки были оборудованы огневые точки ВСУ.

Министерство подчеркнуло, что с каждым днём военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории, занятой противником.

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