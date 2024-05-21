Минобороны: ВСУ использовали Плетеневку для обстрелов Белгорода и Шебекина
- РИА Новости
«С началом специальной военной операции с окраин данного населённого пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населённые пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие», — сказано в сообщении министерства.
Как отмечали военные, почти в каждом жилом доме Плетеневки были оборудованы огневые точки ВСУ.
Министерство подчеркнуло, что с каждым днём военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории, занятой противником.