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Current Biology: птицы изменили миграционный маршрут из-за конфликта на Украине

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Орнитологи выяснили, что большие подорлики, пролетающие над Украиной во время миграции, изменили свой маршрут после начала конфликта.
Current Biology: птицы изменили миграционный маршрут из-за конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Wichyanan Limparungpatthanakij

Учёные обнаружили, что большие подорлики, которые внесены в Красную книгу России, изменили свою траекторию, пролетая над Украиной. Они в среднем стали преодолевать на 85 км больше. 

Результаты исследования опубликовал журнал Current Biology.

В статье говорится, что орнитологи изучили с помощью GPS-трекеров маршруты 19 птиц.

Они сравнили данные за март — апрель 2018—2021 годов с тем же периодом 2022 года.

Как оказалось, в 2022 году лишь 32% больших подорликов «останавливались» на Украине, а некоторые птицы предпочли полностью облететь страну. 

Ранее сообщалось, что грызуны в зоне СВО перегрызли провода на некоторых западных боевых машинах, которые передали ВСУ.

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