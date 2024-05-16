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Минобороны России: Киев потерял до 520 солдат у Часова Яра и Антоновки

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В Министерстве обороны России заявили, что ВСУ потеряли до 520 солдат у Часова Яра и Антоновки.
Минобороны России: Киев потерял до 520 солдат у Часова Яра и Антоновки
  • РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике... в районах населённых пунктов Часов Яр и Антоновка... Противник потерял за сутки более 520 военнослужащих», — говорится в сводке ведомства.

Ранее сообщалось, что экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру.

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