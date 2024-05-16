Украинских букмекеров и рекламные компании освободили от мобилизации

Минэкономики Украины подготовило документ, который освобождает от мобилизации украинских букмекеров и рекламные компании.

Соответствующий документ опубликовал депутат Верховной рады Александр Федиенко. Фото указа также приводит портал «СТРАНА.ua».

Уточняется, что в списке освобождённых от мобилизации значатся такие компании, как «Гловоапп Украина» (доставка Glovo), «Фавбет Тек» (разработка ПО для ставок на спорт), «ССМ» (рекламное агентство), фирма «Агры Чейн» (часть агрохолдинга «Астарта»).

Под бронь также подпала консалтинговая фирма для бизнеса «Виза Украина», которой владеют две компании из США. Лишь одна организация из списка связана с обороноспособностью страны — компания «Корт», разрабатывающая системы РЭБ и беспилотники.

Ранее на Украине обеспечили бронь от мобилизации циркачам, объяснив это их незаменимостью на рынке труда.

Также депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил, что новый закон о мобилизации на Украине предусматривает суд по делам уклонистов без обжалования.