Володин: Киев втягивает США и страны Европы в большую войну с Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевские власти втягивают Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну с Россией.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну», — отметил Володин.

Так он прокомментировал попытки украинских депутатов убедить американскую сторону разрешить применение поставляемых Вашингтоном вооружений для атак на территорию России.

«Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть всё человечество», — добавил он.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что ВС страны ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО.