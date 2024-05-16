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Володин: Киев втягивает США и страны Европы в большую войну с Россией

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что киевские власти втягивают Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну с Россией.
Володин: Киев втягивает США и страны Европы в большую войну с Россией
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну», — отметил Володин.

Так он прокомментировал попытки украинских депутатов убедить американскую сторону разрешить применение поставляемых Вашингтоном вооружений для атак на территорию России.

«Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть всё человечество», — добавил он.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что ВС страны ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО.

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