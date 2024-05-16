Володин: Киев втягивает США и страны Европы в большую войну с Россией
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну», — отметил Володин.
Так он прокомментировал попытки украинских депутатов убедить американскую сторону разрешить применение поставляемых Вашингтоном вооружений для атак на территорию России.
«Этот путь ведёт к трагедии, которая может затронуть всё человечество», — добавил он.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что ВС страны ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО.