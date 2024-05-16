Шойгу: ВС России ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что российские войска ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО.

«Как сказал Верховный главнокомандующий, да это и очевидно, на всех направлениях идёт наступление, и идёт довольно неплохо. Я надеюсь, что и дальше будет такое же движение», — сказал он.

Шойгу подчеркнул, что для дальнейшего движения созданы определённые резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам.

Ранее сообщалось, что российские бойцы продвигаются к Константиновке, уничтожая опорные пункты и технику противника в ДНР.