Шойгу: ВС России ведут наступление по всем направлениям в зоне СВО
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
«Как сказал Верховный главнокомандующий, да это и очевидно, на всех направлениях идёт наступление, и идёт довольно неплохо. Я надеюсь, что и дальше будет такое же движение», — сказал он.
Шойгу подчеркнул, что для дальнейшего движения созданы определённые резервы и по людям, и по технике, и по боеприпасам.
Ранее сообщалось, что российские бойцы продвигаются к Константиновке, уничтожая опорные пункты и технику противника в ДНР.