Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами

Расчёты 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке фронта в Донбассе.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что речь идёт о районах населённых пунктов Весёлое и Раздоловка.

Также экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре.