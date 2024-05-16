Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами
Расчёты 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ и склад с боеприпасами на Северском участке фронта в Донбассе.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что речь идёт о районах населённых пунктов Весёлое и Раздоловка.
Также экипаж танка Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами на Днепре.
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