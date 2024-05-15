Минюст Молдавии обратился в суд, чтобы ограничить деятельность партии «Шанс»
Министерство юстиции Молдавии обратилось в суд Кишинёва с просьбой ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс».
- Gettyimages.ru
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, деятельность политической силы попросили ограничить сроком на шесть месяцев.
В конце апреля лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил власти Молдавии в чрезмерных тратах.
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