Минюст Молдавии обратился в суд, чтобы ограничить деятельность партии «Шанс»

Министерство юстиции Молдавии обратилось в суд Кишинёва с просьбой ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, деятельность политической силы попросили ограничить сроком на шесть месяцев.

В конце апреля лидер оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил власти Молдавии в чрезмерных тратах.