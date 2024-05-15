Президент России Владимир Путин заявил о необходимости максимально использовать административный ресурс для ведения СВО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень рассчитываю на то, что всё, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными», — отметил глава государства на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По его словам, нужно максимально использовать весь административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.