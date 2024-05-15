RT в Telegram
Подпишись

Путин заявил о необходимости максимально использовать административный ресурс для ведения СВО

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости максимально использовать административный ресурс для ведения СВО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень рассчитываю на то, что всё, что произведено, все эти кадровые перемещения не должны быть формальными», — отметил глава государства на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

По его словам, нужно максимально использовать весь административный ресурс для обеспечения главной задачи — успешной работы боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

Ранее Владимир Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить