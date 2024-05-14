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Гладков заявил о скорых выплатах жильцам частично обрушившегося дома в Белгороде

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Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков заявил, что выплаты жильцам дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда после атаки ВСУ 12 мая, будут произведены на этой неделе.
Гладков заявил о скорых выплатах жильцам частично обрушившегося дома в Белгороде
  • РИА Новости

«Выплаты на этой неделе планируем произвести: всему дому — по 10 тыс. [рублей], тем, кто потерял имущество, предоставлять акты 100 тыс. [рублей] на человека, 50 тыс. — за частичную потерю имущества», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что если будет видно, что доход не позволяет восстановить имущество и после строительства квартир будет необходима дополнительная помощь, то власти окажут индивидуальную помощь.

Ранее Гладков заявил, что многоэтажный дом в Белгороде, в котором обрушился подъезд из-за обстрела ВСУ, будет восстановлен.

Согласно последним данным, в результате обстрела и обрушения подъезда дома погибли как минимум 16 человек.

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