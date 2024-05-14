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Гладков заявил о планах восстанавливать дом с обрушившимся подъездом в Белгороде

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Губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков заявил, что многоэтажный дом в Белгороде, в котором обрушился подъезд из-за обстрела ВСУ, будет восстановлен.
Гладков заявил о планах восстанавливать дом с обрушившимся подъездом в Белгороде
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что принято решение восстанавливать дом на этом месте.

«Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберём и (будет) проведено обследование фундамента», — подчеркнул глава региона.

Он выразил надежду на то, что строительство начнётся максимально быстро.

«Он будет… восстановлен по тому же проекту, по которому был построен», — добавил Гладков.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода.

Согласно последним данным, в результате трагедии погибли как минимум 16 человек.

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