Гладков заявил о планах восстанавливать дом с обрушившимся подъездом в Белгороде
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, он отметил, что принято решение восстанавливать дом на этом месте.
«Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберём и (будет) проведено обследование фундамента», — подчеркнул глава региона.
Он выразил надежду на то, что строительство начнётся максимально быстро.
«Он будет… восстановлен по тому же проекту, по которому был построен», — добавил Гладков.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода.
Согласно последним данным, в результате трагедии погибли как минимум 16 человек.